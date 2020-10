Angelica Gaitan | la storia della donna scomparsa due anni fa e salvata da un pescatore tra le onde dell’Atlantico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La ritrovano viva dopo aver galleggiato per giorni in mezzo all’oceano., una 46enne colombiana, è statada unche l’ha intravista tra ledell’Atlantico a tre chilometri dalla costa. Laera in stato di incoscienza e ipotermia. Le foto e il video delggio sono stati pubblicati su Facebook, mentre la suaè stata raccontata da lei stessa e pubblicata dai giornali sudamericani. Nel 2018,era scappata da casa dopo vent’di violenze familiari. Il partner l’aveva più volte picchiata e aveva perfino tentato di ucciderla mentre era incinta. Laera così fuggita senza lasciare ...