Andie MacDowell tra le star della serie Maid, prodotta per Netflix

Andie MacDowell sarà la protagonista della nuova serie Maid, un nuovo progetto prodotto per Netflix che avrà come star anche Margaret Qualley. Il progetto si ispira all'autobiografia Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive scritto da Stephanie Land ed è stato scritto e creato da Molly Smith Metzler. La serie Maid racconterà quello che accade ad Alex (Margaret Qualley), una madre single che diventa una governante e lotta duramente contro la povertà, il rischio di ...

Andie MacDowell sarà la protagonista della nuova serie Maid, un nuovo progetto prodotto per Netflix che avrà come star anche Margaret Qualley. Il progetto si ispira all'autobiografia Maid ...

