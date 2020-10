Anche il sottosegretario Merlo positivo al Covid: chi sono i deputati costretti alla quarantena (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il senatore e sottosegretario al ministero degli Esteri Ricardo Antonio Merlo, ha confermato di essere positivo al contagio da Coronavirus. Pertanto, le sedute della commissione Esteri della Camera “sono state sconvocate, si tengono quelle on line”. Lo conferma Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera. “I componenti della commissione presenti alla riunione con il sottosegretario Merlo sono stati raccomandati di tenersi in auto isolamento e di fare il tampone, che faranno oggi”, spiega ancora Fassino dopo il caso della positività del sottosegretario agli Esteri Merlo. Dunque, tutti i membri della commissione Esteri della Camera, deputati e personale, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il senatore eal ministero degli Esteri Ricardo Antonio, ha confermato di essereal contagio da Coronavirus. Pertanto, le sedute della commissione Esteri della Camera “state sconvocate, si tengono quelle on line”. Lo conferma Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera. “I componenti della commissione presentiriunione con ilstati raccomandati di tenersi in auto isolamento e di fare il tampone, che faranno oggi”, spiega ancora Fassino dopo il caso della positività delagli Esteri. Dunque, tutti i membri della commissione Esteri della Camera,e personale, ...

