Amministrative Milano | Azione al sindaco | ' Sala siamo con te | ma basta temporaggiare' Mariasole Mascia | ' Mai con i 5 Stelle'

Il sindaco uscente Giuseppe Sala non ha ancora sciolto la riserva. Non si sa ancora se si ricandiderà alle Comunali del 2021. Tuttavia, è tempo, in casa centrosinistra, di prove di alleanza per una ...

"Quando perdemmo, io mi dimisi”. L’unico a dimettersi, a dire la verità: gli altri rimasero al loro posto. Basta prendersi un Negroni al Gin Rosa, sotto il suo ufficio in San Babila, per farsi raccont ...

M5S, compleanno triste per i contrasti su leader e Rousseau

Il 4 ottobre 2009 Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio firmavano l’atto costitutivo del Movimento. Undici anni dopo sono arrivati i risultati ma anche tanti nodi da sciogliere ...

