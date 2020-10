Amazon Italia sull’emergenza Covid: «Nessun mistero sui nostri contagi, a chi ha lavorato durante l’emergenza bonus di 500 euro lordi» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera che ci ha inviato Amazon Italia, relativa all’articolo Amazon, negli Usa oltre 19mila dipendenti positivi alla Covid. In Italia? «Azienda impenetrabile come la Nasa» Le informazioni relative al numero di lavoratori risultati positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono state ottenute attraverso un’analisi approfondita dei dati su tutti i 1.372.000 dipendenti della rete logistica di Amazon e dei negozi Whole Foods Market negli Stati Uniti impiegati dal 1 ° marzo al 19 settembre 2020. Abbiamo confrontato i tassi di casi Covid-19 con la popolazione generale, come riportato dalla Johns Hopkins University per lo stesso periodo, tenendo conto della geografia e ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera che ci ha inviato, relativa all’articolo, negli Usa oltre 19mila dipendenti positivi alla. In? «Azienda impenetrabile come la Nasa» Le informazioni relative al numero diri risultati positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono state ottenute attraverso un’analisi approfondita dei dati su tutti i 1.372.000 dipendenti della rete logistica die dei negozi Whole Foods Market negli Stati Uniti impiegati dal 1 ° marzo al 19 settembre 2020. Abbiamo confrontato i tassi di casi-19 con la popolazione generale, come riportato dalla Johns Hopkins University per lo stesso periodo, tenendo conto della geografia e ...

