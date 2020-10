Altro che 3-0 a tavolino, il giudice sportivo rinvia la decisione su Juve-Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto scrive Repubblica, la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli non arriverà domani. “Il giudice sportivo Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì, ma sta prendendo corpo l’ipotesi che il giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè”. Mastrandrea, continua il quotidiano, aveva già ricevuto sabato la lettera dell’Asl al Napoli, che secondo il club gli impediva di partire per Torino. Ora la Procura acquisirà anche quella prodotta ieri che “apparentemente potrebbe mettere in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto scrive Repubblica, ladelsuntus-non arriverà domani. “IlGerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì, ma sta prendendo corpo l’ipotesi che ilpossa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè”. Mastrandrea, continua il quotidiano, aveva già ricevuto sabato la lettera dell’Asl al, che secondo il club gli impediva di partire per Torino. Ora la Procura acquisirà anche quella prodotta ieri che “apparentemente potrebbe mettere in ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - CarloStagnaro : A #ottoemezzo Gubitosa del #M5s chiede perché nessun paese Ue attiva il #Mes. Semplice: perché nessun altro paese s… - ZZiliani : Continua il trionfale ruolino di marcia di Pirlo all’Allianz Stadium: dopo il 3-0 alla Sampdoria, ecco un altro 3-0… - Meira85253235 : RT @GaIadhrim: Migliaia di persone isolate e morte senza vedere parenti, amici, la luce del sole. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù i mi… - eleoteque : NO ALLORA PREMESSO CHE PIERPAOLO SI MERITEREBBE UN CALCIO IN CULO PER AVERLE PREPARATO LA COLAZIONE SOTTONE CHE NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Flop Click Day. M5S: Altro che click day, è stato crack day: Governo regionale presuntuoso e incompetente. Turano vada a casa il Fatto Nisseno A Verbania divorzio senza passare dalla separazione per una coppia ucraina: “Applicato il diritto del loro Paese”

Divorzio senza passare per la separazione per due coniugi ucraini che si sono rivolti al tribunale di Verbania per sciogliere il loro matrimonio. La legge italiana prevede che prima di arrivare al div ...

Conte: nelle prossime ore risposta ad aree colpite da maltempo | Un altro cadavere riaffiora in mare

"La violenta ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord ha causato ingenti danni. Tanti comuni del Piemonte e della Liguria in gravi difficoltà, e ancora una volta paghiamo un conto durissi ...

Divorzio senza passare per la separazione per due coniugi ucraini che si sono rivolti al tribunale di Verbania per sciogliere il loro matrimonio. La legge italiana prevede che prima di arrivare al div ..."La violenta ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord ha causato ingenti danni. Tanti comuni del Piemonte e della Liguria in gravi difficoltà, e ancora una volta paghiamo un conto durissi ...