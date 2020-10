Alta Velocità, via al cantiere della tratta Brescia-Verona (Di lunedì 5 ottobre 2020) Brescia, 5 ottobre 2020 - Sono partiti oggi i lavori di realizzazione della galleria di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, opera fondamentale per il cantiere della linea ferroviaria dell' Alta ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020 - Sono partiti oggi i lavori di realizzazionegalleria di Lonato del Garda, in provincia di, opera fondamentale per illinea ferroviaria dell'...

raffaellapaita : “Soltanto la rete veloce puó toglierci dall’isolamento. Le risorse del #RecoveryFund possono essere un’occasione un… - nuova_venezia : VIDEO / L'assessore regionale De Berti all'inaugurazione del cantiere per l'Alta Velocità Brescia-Verona - MattinoDiVerona : Alta Velocità Brescia-Verona. Al via i lavori per la realizzazione della galleria di Lonato del Garda Leggi tutto:… - ALisimberti : RT @cmterzi: Oggi a #Lonato l'avvio dei lavori per l'Alta Velocità #Brescia - #Verona, strategica per la #Lombardia e l'intero asse ferrovi… - PonytaEle : RT @cmterzi: Oggi a #Lonato l'avvio dei lavori per l'Alta Velocità #Brescia - #Verona, strategica per la #Lombardia e l'intero asse ferrovi… -

