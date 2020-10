Alta velocità Napoli-Bari | pubblicato bando di gara per raddoppio tratta Orsara-Bovino

Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(Di lunedì 5 ottobre 2020)- Passi in avanti per la realizzazione della lineaVelocità/Capacità: è statooggi sulla Gazzetta Ufficiale ildiper ildella, il cui valore a base diè pari a circa 430 milioni di euro. L'intervento, quasi tutto in galleria risulta ...