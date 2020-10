ALLUVIONE STORICA | video mostra la furia terrificante di un fiume in piena

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Le regioni del Nord-Ovest sono alle prese con la conta del danni, per via di un’che ha avuto una portata localmente senza precedenti. In alcune delle zone più colpite, gli effetti sono stati peggiori addirittura rispetto al 1994, quando ci fu l’altradel Tanaro con 70 vittime. Scenario di guerra a Limone Piemonte, il paese distruttoNell’arco di 24 ore le precipitazioni hanno superato dei primati storici con punte di 630 millimetri a Sambughetto, nel Verbanese ma anche fino a 610 mm a Piedicavallo, nel Biellese, e 580 a Limone Piemonte, nel Cuneese. Piogge torrenziali di minore portata hanno interessato il resto del Nord, causando comunque disagi. E’ il caso dell’Alto Adige, da dove arriva ilche vi proponiamo. Il Passirio, che in quel punto ...