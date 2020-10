Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità gialla per la piena del Po e il vento dalla Romagna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Allerta gialla, per domani 6 ottobre, in Emilia Romagna, con la situazione Meteorologica in deciso miglioramento. Annunciate residue piogge sparse di scarsa intensità e vento in attenuazione. Ma nel pomeriggio-sera, secondo l’Allerta della Protezione civile regionale, è prevista una nuova intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest: maggiormente interessati i crinali appenninici centro-orientali, dove si stimano venti attorno ai 60-70 Km/h, associati a frequenti raffiche di intensità superiore. Tutti i corsi d’acqua sono rientrati sotto il livello 1 di Allertamento. La piena del Po sta transitando con le tempistiche tradizionali, con qualche attenzione particolare per alcuni ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020), per domani 6 ottobre, in, con la situazionerologica in deciso miglioramento. Annunciate residue piogge sparse di scarsa intensità ein attenuazione. Ma nel pomeriggio-sera, secondo l’della Protezione civile regionale, è prevista una nuova intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest: maggiormente interessati i crinali appenninici centro-orientali, dove si stimano venti attorno ai 60-70 Km/h, associati a frequenti raffiche di intensità superiore. Tutti i corsi d’acqua sono rientrati sotto il livello 1 dimento. Ladel Po sta transitando con le tempistiche tradizionali, con qualche attenzione particolare per alcuni ...

