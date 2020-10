Alessandra Mussolini | ricordate suo marito? Ecco che fine ha fatto

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il suo nome è Mauro Floriani edsembra tenerlo a bada…per evitare magari altre “figuracce” in tv e famiglia L’ex europarlamentare del Partito Popolare Europeo,è un “terremoto” nelle sue esternazioni politiche. Se non fosse per le sortite “offensive” e polemizzanti, magari qualcuno avrebbe potuto pensare che l’ex deputato avesse qualcuno … L'articolo proviene da YesLife.it.

palmiro39882173 : @Ale_Mussolini_ @Ballando_Rai @milly_carlucci @MaykelFonts76 @RaiUno Nobis ALESSANDRA ma lasciali perdere questi 4 comunisti - MassoniSerafino : ALESSANDRA MUSSOLINI DIO PATRIA FAMIGLIA - MassoniSerafino : SELVAGGIA LUCARELLI NON VUOLE BENE A ALESSANDRA MUSSOLINI - tikal3d : @NapoleoniPaolo @GiorgiaMeloni Meno male gli italiani capiscono , almeno sembra, wuanto sia messa male!! Onore ad A… - gianni_deborah : @Ale_Mussolini_ @Ballando_Rai @milly_carlucci @MaykelFonts76 @RaiUno Sei stupenda Alessandra, fregatene sono gelose. -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...