Alberto Tarallo | la lettera di Teodosio Losito il suo ex fidanzato suicida | “Chi ha avuto tutto da noi ci giudica rami secchi” E poi l’attacco | “Chi ha distrutto lui non ci riuscirà con me”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Le rivelazioni di Adua Del Vesco e la storia della setta? Credo che qualcuno abbia architettato questa cosa contro di me. Ho una sensazione molto forte ma non centrano né gli autori del Grande Fratello né Mediaset“. Dopo settimane di silenzio e di contromosse studiate con gli avvocati,ha scelto di raccontare la sua verità sull’Ares Gate, scoppiato dopo le dichiarazioni della Del Vesco e di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, e lo ha fatto con una lunga e dolorosa intervista rilasciata a Massimo Giletti nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, su La7. “Non sono qui per difendere me stesso ma la memoria del mio compagno,“, ha esordito il produttore di fiction di successo, dal Bello delle donne a ...