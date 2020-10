Airoldi nuovo sindaco di Saronno | Fagioli sconfitto al ballottaggio

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Augusto(centrosinistra) è ildi. Alha battuto nettamente iluscente Alessandro(Lega). Il risultato, non ancora definitivo, parla di un rapporto di circa 68% a 32%. Una vittoria nettissima per il candidato del centrosinistra, a fronte di una riduzione di votanti, tra il primo e il secondo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Affluenza in calo a Saronno dove si vota il turno del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. Nella prima giornata ha votato il 38.55% ...