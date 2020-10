“Agnelli può sostenere ciò che vuole | la Asl Napoli ha solo interrotto la catena dei contagi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “La Asl fa le sue indagini con il contact tracing, emana i provvedimenti di quarantena per i casi positivi e di quarantena fiduciaria per i contatti stretti. Le Asl fanno il proprio lavoro: il problema si può riporre”. Sono le parole di Fabio Ciciliano, dirigente della Protezione Civile e membro del Comitato tecnico-scientifico, che a Radio Punto Nuovo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Juve–. “La responsabilità della salute pubblica – continua il dirigente -, collettiva, calcio compreso, non può esser decontestualizzata dalle norme primarie. La legge 74 del 15 di luglio sancisce i comportamenti da seguire in caso di positività e di isolamento fiduciario. Da lì non si può derogare: il protocollo del mondo del calcio non ...