Aggiornamento catalogo Netflix, 5 ottobre 2020: novità e scadenze di oggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aggiornamento catalogo Netflix, 5 ottobre 2020: ecco tutti i titoli in arrivo e le scadenze di oggi sulla nota piattaforma Aggiornamento catalogo Netflix, 5 ottobre 2020: ecco tutte i titoli in arrivo tutti quelli in scadenza oggi sulla nota piattaforma di streaming. In particolare sono previste 3 novità e una cancellazione. Vediamo nel dettaglio di che si tratta. In arrivo Spirit: Avventure in libertà (serie tv): Tre grandi amiche collaborando insieme e impegnandosi sempre più non avranno problemi che non riusciranno a risolvere. Bad boy Billionares: India (documentario): Docu-serie sull’avidità, sulle corruzioni e le frodi che hanno ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5: ecco tutti i titoli in arrivo e ledisulla nota piattaforma, 5: ecco tutte i titoli in arrivo tutti quelli in scadenzasulla nota piattaforma di streaming. In particolare sono previste 3 novità e una cancellazione. Vediamo nel dettaglio di che si tratta. In arrivo Spirit: Avventure in libertà (serie tv): Tre grandi amiche collaborando insieme e impegnandosi sempre più non avranno problemi che non riusciranno a risolvere. Bad boy Billionares: India (documentario): Docu-serie sull’avidità, sulle corruzioni e le frodi che hanno ...

PrimeVideoIT : @Venusg07Giusy Ciao, attualmente il documentario non è disponibile sulla nostra piattaforma italiana. Ti suggeriamo… - maxscali : RT @ArdeaSrl: ?? Corso di aggiornamento Datore di lavoro-RSPP Scopri i nostri corsi di #aggiornamento per il Datore di lavoro con funzioni d… - maurosays : Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha da poco rilasciato la versione aggiornata della sua Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento catalogo Aggiornamento catalogo Netflix, 5 ottobre 2020: novità e scadenze di oggi ZON.it WhatsApp, si potranno finalmente silenziare le chat per sempre: ecco le nuove funzioni

Nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo: ecco quali saranno le novità per gli utenti WhatsApp è un\'applicazione di eccezionale utilità, utile per comunicare con i propri amici, ?

WhatsApp iOS e for Web: nuovi aggiornamenti con tante migliorie

Facebook ha annunciato il rilascio di nuovi aggiornamenti, sia alla versione for Web di WhatsApp, che a quella sperimentale per iOS (collaudabile via TestFlight): ecco di cosa si tratta.

Nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo: ecco quali saranno le novità per gli utenti WhatsApp è un\'applicazione di eccezionale utilità, utile per comunicare con i propri amici, ?Facebook ha annunciato il rilascio di nuovi aggiornamenti, sia alla versione for Web di WhatsApp, che a quella sperimentale per iOS (collaudabile via TestFlight): ecco di cosa si tratta.