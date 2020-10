Agenti del Secret Service al seguito di Trump positivi al coronavirus. Virologo Fauci: “Non fatemi commentare le scelte del presidente” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre dalla Casa Bianca continuano ad arrivare notizie positive sullo stato di salute del presidente Donald Trump, che potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, esplode la polemica dopo la decisione del tycoon di uscire dalla struttura per salutare i suoi sostenitori, arrivati per manifestare il loro sostegno. Nel pomeriggio italiano è arrivata la notizia, rilanciata da Cnn, che alcuni degli Agenti dei servizi segreti che hanno accompagnato Trump nei suoi recenti (e sconsigliati) spostamenti sono risultati positivi al coronavirus. Il giro in auto fuori dall’ospedale: “Azione e messaggio pericolosi” Notizia che rappresenta un nuovo, duro colpo alla credibilità del presidente in tema di coronavirus, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre dalla Casa Bianca continuano ad arrivare notizie positive sullo stato di salute del presidente Donald, che potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, esplode la polemica dopo la decisione del tycoon di uscire dalla struttura per salutare i suoi sostenitori, arrivati per manifestare il loro sostegno. Nel pomeriggio italiano è arrivata la notizia, rilanciata da Cnn, che alcuni deglidei servizi segreti che hanno accompagnatonei suoi recenti (e sconsigliati) spostamenti sono risultatial. Il giro in auto fuori dall’ospedale: “Azione e messaggio pericolosi” Notizia che rappresenta un nuovo, duro colpo alla credibilità del presidente in tema di, ...

