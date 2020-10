Agenti del Secret Service al seguito di Trump positivi al coronavirus. Sono 13 gli infettati nella cerchia del tycoon: anche la portavoce (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre dalla Casa Bianca continuano ad arrivare notizie positive sullo stato di salute del presidente Donald Trump, che potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, esplode la polemica dopo la decisione del tycoon di uscire dalla struttura per salutare i suoi sostenitori, arrivati per manifestare il loro sostegno. Nel pomeriggio italiano è arrivata la notizia, rilanciata da Cnn, che alcuni degli Agenti dei servizi segreti che hanno accompagnato Trump nei suoi recenti (e sconsigliati) spostamenti Sono risultati positivi al coronavirus. Intanto, si allarga il focolaio scoppiato all’interno della Casa Bianca: anche la portavoce Kaleigh McEnany ha annunciato di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre dalla Casa Bianca continuano ad arrivare notizie positive sullo stato di salute del presidente Donald, che potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, esplode la polemica dopo la decisione deldi uscire dalla struttura per salutare i suoi sostenitori, arrivati per manifestare il loro sostegno. Nel pomeriggio italiano è arrivata la notizia, rilanciata da Cnn, che alcuni deglidei servizi segreti che hanno accompagnatonei suoi recenti (e sconsigliati) spostamentirisultatial. Intanto, si allarga il focolaio scoppiato all’interno della Casa Bianca:laKaleigh McEnany ha annunciato di essere ...

fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - repubblica : Parma, gli agenti cercano droga a casa di un pusher e trovano un violino del 1675 rubato in Giappone - MarcoBovicelli : #Genoa, accordo col #Sassuolo per il prestito di #Scamacca: fiducia per #Ranocchia dopo summit Faggiano-entourage… - rossmasp1960 : RT @fattoquotidiano: GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa ht… - laGattaSakura : @PalaDanyela83 agenti del secret service che gli fanno da scorta -

Ultime Notizie dalla rete : Agenti del Agenti del Secret Service al seguito di Trump positivi al coronavirus Il Fatto Quotidiano Salerno, forzano un posto di blocco della polizia: denunciati due uomini

Gli Agenti della Polizia di Stato ... di 38 anni, abitante in città, si è rivelato ugualmente in regola con le norme del soggiorno. Il giovane alla guida dell’Audi è risultato in stato di ebrezza con ...

I commerciali turismo trovano una sponda nella Fnaarc

Nei giorni scorsi, come ultimo episodio di una serie di confronti avvenuti nelle settimane precedenti, si è svolto un incontro su piattaforma online tra circa 60 agenti di commercio del settore ...

Gli Agenti della Polizia di Stato ... di 38 anni, abitante in città, si è rivelato ugualmente in regola con le norme del soggiorno. Il giovane alla guida dell’Audi è risultato in stato di ebrezza con ...Nei giorni scorsi, come ultimo episodio di una serie di confronti avvenuti nelle settimane precedenti, si è svolto un incontro su piattaforma online tra circa 60 agenti di commercio del settore ...