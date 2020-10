Affari ufficiali LIVE | Kluivert saluta la Roma | passa al Lipsia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato per la stagione 2020-21. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa anomala finestra di mercato di settembre-ottobre: diverse ancora le operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle principalità. 18.13: Benevento, Volpicelli alla Juve Stabia. E Alessio Donnarumma rescinde il contratto 18.10: Benfica, Semedo in prestito al Reading 18.06: Bayern Monaco, dal Marsiglia arriva Bouna Sarr 18.01: Olympiacos, ecco Ruben Vinagre. Arriva dal Wolverhampton 18.00: Ascoli, dal Torino arriva l’attaccante Ibrahimi 17.55: Fiorentina, arriva Barreca 17.50: Juventus, ecco Federico Chiesa. Arriva dalla Fiorentina. Depositato il ...