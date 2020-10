Adua Del Vesco vuota il sacco: “vivevo una vita che non era mia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con il GF Vip, tra emozioni, incontri e scontri: arriva la verità di Adua Del Vesco, tra tante lacrime e scontri Adua Del Vesco (fonte foto: Instagram, @Adua.del.Vesco) – Massimiliano Morra (Instagram, @ massimilianomorra official)Nuovo appassionate ed entusiasmante appuntamento con il Gf Vip e Alfonso Signorini, pronto a condurre una nuova puntata del noto reality show con Pupo e Antonella Elia: Una serata ricca di sorprese e di emozioni, come nella migliore tradizione della trasmissione, che affronterà diversi temi che scottano e andrà ad approfondire quanto accaduto in questi ultimi giorni. I fan del programma sono già pronti a gustarsi gli eventi e i colpi di scena che verranno mostrati nel corso della ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con il GF Vip, tra emozioni, incontri e scontri: arriva la verità diDel, tra tante lacrime e scontriDel(fonte foto: Instagram, @.del.) – Massimiliano Morra (Instagram, @ massimilianomorra official)Nuovo appassionate ed entusiasmante appuntamento con il Gf Vip e Alfonso Signorini, pronto a condurre una nuova puntata del noto reality show con Pupo e Antonella Elia: Una serata ricca di sorprese e di emozioni, come nella migliore tradizione della trasmissione, che affronterà diversi temi che scottano e andrà ad approfondire quanto accaduto in questi ultimi giorni. I fan del programma sono già pronti a gustarsi gli eventi e i colpi di scena che verranno mostrati nel corso della ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - Beautif77413855 : Per quanto mi riguarda Massimiliano è Adua possono uscire stasera ed andare a parlarne nelle sedi opportune, visto… - 103puntifelici : Ma chi ha dato il permesso ad Alfonso Signorini di fare il conduttore? Se al suo posto ci fosse stata Ilary Blasi s… - ianna63 : RT @gnustefani: Adua Del Vesco che torna ad essere Rosalinda Cannavò #gfvip - king_del_trash : Alla domanda della Contessa sul perché abbiano inventato, Adua stava iniziando a parlare di una lettera. Quindi sap… -