Adua Del Vesco pronta a fare importanti rivelazioni al GF VIP 5: 'Lui ci rimarrà malissimo' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna a fare scalpore il caso Ares Gate e soprattutto il comportamento di Adua Del Vesco che, nell'ultima puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 5, aveva fatto pesanti insinuazioni sull'ex fidanzato Massimiliano Morra. Adua Del Vesco ammette le sue colpe ma si scaglia contro le amiche Adua Del Vesco, confidandosi con Matilde Brandi e Dayane Mello, aveva svelato che Morra era omosessuale, una frase che era stata ripresa in puntata ma categoricamente smentita dall'attrice, che si era giustificata dicendo di aver detto "stratega" e non "gay". Nessuno, ovviamente (a parte il povero Massimiliano Morra) avevano creduto alla 28enne siciliana. A darle la zappa sui piedi, ci aveva pensato Tommaso Zorzi, con una pesante ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - asialawson28 : abbiamo sentito più di Adua che del topo #gfvip - mari99593973 : RT @Eden_253: LA STORIA DI MASSIMILIANO ED ADUA DEVE ESSERE PER FORZA STATA VERA. Non si spiegherebbe tutto l’interesse di Adua per Massimi… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Adua Del Vesco: ‘Non posso portare il peso dei problemi degli altri’ -