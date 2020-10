Adua Del Vesco pronta a dire la verità: “Lunedì dirò tutto, lui ci resterà malissimo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco annuncia importanti ed interessanti confessioni nella puntata di stasera e svela che qualcuno ci rimarrà male Andrà in onda stasera la settima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Adua Del Vesco e probabilmente anche Massimiliano Morra. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica perché la gieffina sembra aver detto ad alcuni concorrenti che Morra è gay, durante la diretta di venerdì sera ha però smentito di averlo detto. Ieri nella casa più spiata d’Italia Adua Del Vesco ha fatto sapere di non voler più mentire per proteggere gli altri, nella puntata di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al Grande Fratello VipDelannuncia importanti ed interessanti confessioni nella puntata di stasera e svela che qualcuno ci rimarrà male Andrà in onda stasera la settima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i protagonisti ci sarà ancora una voltaDele probabilmente anche Massimiliano Morra. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica perché la gieffina sembra aver detto ad alcuni concorrenti che Morra è gay, durante latta di venerdì sera ha però smentito di averlo detto. Ieri nella casa più spiata d’ItaliaDelha fatto sapere di non voler più mentire per proteggere gli altri, nella puntata di ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - mari99593973 : RT @enomisM96: #GFVIP Adua e Massimiliano non hanno mai nominato Tarallo di persona. Nonostante ciò, il web si infiamma ed è Tarallo a diff… - CazzaroDal : @LaFraMua Come mai talmente tanto traumatizzati dalla Ares e poi però anche al GF continuano a tenersi e farsi chia… - zazoomblog : Nuovi risvolti sull’AresGate parla la sorella di Adua Del Vesco: “Le bugie hanno le gambe corte” (VIDEO) - #Nuovi… -