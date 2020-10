Adua Del Vesco, la sorella attacca Tommaso: “Ha detto lui che Massimiliano è gay” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La sorella di Adua Del Vesco, Francesca, attacca Tommaso Zorzi e lo accusa di aver messo in giro la voce che Massimiliano è gay. Direttamente o indirettamente Adua Del Vesco, giovanissima attrice siciliana che partecipa al Grande Fratello Vip, è stata la grande protagonista delle ultime settimane del reality. Due settimane fa, durante la puntata … L'articolo Adua Del Vesco, la sorella attacca Tommaso: “Ha detto lui che Massimiliano è gay” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020) LadiDel, Francesca,Zorzi e lo accusa di aver messo in giro la voce cheè gay. Direttamente o indirettamenteDel, giovanissima attrice siciliana che partecipa al Grande Fratello Vip, è stata la grande protagonista delle ultime settimane del reality. Due settimane fa, durante la puntata … L'articoloDel, la: “Halui cheè gay” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - kisskissggirl : RT @mari00075: spero esca adua... così potrà parlare del aresgate nelle sedi opportune, cioè nelle trasmissioni bellissime della d‘urso. e… - mari00075 : spero esca adua... così potrà parlare del aresgate nelle sedi opportune, cioè nelle trasmissioni bellissime della d… - Sandra_SheMoves : 'mi ha detto di dire delle cose che io non dirò per non continuare a mentire' Si riferiva ovviamente a max. Su cui… -