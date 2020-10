Adua Del Vesco: “ho mentito, me ne prendo la responsabilità” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua del Vesco crolla e confessa di aver mentito sull’omosessualità del suo ex compagno Massimiliano Morra. Sembrano non avere fine le bugie della concorrente che in prenda alle lacrime ammette… Questo articolo Adua Del Vesco: “ho mentito, me ne prendo la responsabilità” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 ottobre 2020)delcrolla e confessa di aversull’omosessualità del suo ex compagno Massimiliano Morra. Sembrano non avere fine le bugie della concorrente che in prenda alle lacrime ammette… Questo articoloDel: “ho, me nela responsabilità” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

