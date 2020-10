Adua Del Vesco e Morra? Mai stati insieme: storia inventata da Alberto Tarallo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme, parola di Alberto Tarallo. Il celebre produttore cinematografico, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha confermato di avere inventato a tavolino questa relazione. Anche Enrico Lucherini su Canale 5, ha fatto crollare il castello di carta. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 ottobre 2020)Dele Massimilianonon sono mai, parola di. Il celebre produttore cinematografico, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha confermato di avere inventato a tavolino questa relazione. Anche Enrico Lucherini su Canale 5, ha fatto crollare il castello di carta.Dele Massimiliano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - macriga3 : Probabile che queste porcherie siano state orchestrate dal componente della lobby gay . Tra loro spettegolano solo… - macriga3 : E una sbandata che non ci sta con la testa. Conosco delle anoressiche, fanno solo casini. - blogtivvu : Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme: storia inventata da Alberto Tarallo, parla anche En… -