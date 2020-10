Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ammettono: “Mai stati insieme” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco durante la diretta del Grande Fratello Vip ha ammesso di non essere mai stata fidanzata con Massimiliano Morra. Adua Del Vesco, durante le scorse ore, aveva promesso di raccontare la sua verità al Grande Fratello Vip, visto che si è ritrovata al centro del ciclone a causa del suo scivolone su Massimiliano … L'articolo Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ammettono: “Mai stati insieme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)Deldurante la diretta del Grande Fratello Vip ha ammesso di non essere mai stata fidanzata conDel, durante le scorse ore, aveva promesso di raccontare la sua verità al Grande Fratello Vip, visto che si è ritrovata al centro del ciclone a causa del suo scivolone su… L'articoloDel: “Maiinsieme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - CortesiLucia : INIZIAMO A SALUTARE ADUA DEL VESCO #GFVIP - LaStanzaInFondo : Se non esce Adua mi attacco ai cancelli del #GFVIP come Predolin - Aurora56391017 : RT @roby54312: La tenerezza e l’educazione di Massimiliano assieme alla sua sensibilitàmi colpiscono. Sono sempre le persone vulnerabili qu… - bordverline : RT @bvurnout: “ma chi sei, chi ti usa, non sei claudia schiffer” 05.10.2020: tommaso zorzi ended adua del vesco #GFVIP -