Adua Del Vesco, "colpo di scena" al Grande Fratello Vip: "Ho mentito, stasera dirò tutto. Lui ci resterà male" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'attrice sta godendo (?) un momento di popolarità anche grazie alle sue dichiarazioni sulla Ares produzioni che hanno portato al coming out di Garko e alla partecipazione di ieri sera di Alberto Tarallo da Giletti a Non è l'Arena. E la Del Vesco ha fatto dichiarazioni anche sul suo ex (finto?) fidanzato Massimiliano Morra. Ora, la concorrente sembra non poterne più e parlando con Matilde Brandi e Stefania Orlando ha detto: "Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri… Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri.

