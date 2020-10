Acqua alta a Venezia | la marea tocca i 98 cm | Piazza San Marco allagata FOTO

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Per il secondo giorno consecutivo le parti più basse di, tra cuiSan, sono state invase dall’. Secondo quanto reso noto dal Centro maree del Comune, alle 12:40 è stata registrata dalla stazione di rilevamento di Punta della Salute una massima di 98 cm. Il Mose non è entrato in funzione perché non è stata superata la soglia minima prevista di 130 cm.L'articolo: lai 98 cm,SanMeteo Web.

CottarelliCPI : Il Mose funziona. #Piazzasanmarco non è sotto l'acqua alta. Ci sono voluti 20 anni. Ma almeno una buona notizia c'è… - comunevenezia : #AcquaAlta #Infrastrutture ?L’innalzamento del #Mose ferma l’acqua alta a Venezia ??Il sindaco @LuigiBrugnaro: “E… - repubblica : Oggi su Rep: ?? La prima volta del Mose. Arriva l’acqua alta, ma Venezia è salva [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI] - esajas1 : RT @sole24ore: Blog | Acqua alta a Venezia, tutti gli eventi eccezionali dal 1875. Il Mose funziona - Info Data - luigicastronuov : RT @proudlovatjc: Sono appena passata sul Ticino e l'acqua era così alta che quasi sfiorava il ponte. Spaventoso. -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua alta

L'ondata di gaudeamus e festeggiamenti a reti unificate per il test di sabato ancora non è passata che oggi, come anche ieri per altro, piazza San Marco a Venezia è completamente invasa dall'acqua ...VENEZIA - Per il secondo giorno consecutivo le parti più basse di Venezia, compresa Piazza San Marco, si sono ritrovate a fare i conti con il fenomeno dell'acqua alta. Alle 12.40, ...