A Parigi da domani chiusi tutti i bar. Palestre e piscine aperte solo per i bambini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le misure scatteranno da martedì, per 15 giorni, a Parigi e nelle città limitrofe. Vietato il consumo di alcol nelle strade. Palestre e piscine aperte solo per i minori. Restano aperti teatri, cinema e musei

