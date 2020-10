A «No Time to Die» rinviato il podcast su James Bond è manna dal cielo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Se James Bond non va al cinema, il podcast va ai suoi fan. Dopo la notizia bomba del weekend dell'uscita in sala di No Time to Die spostata al 2 aprile 2021 per volontà della produzione, ci pensano i podcast a tener viva l'attenzione su 007. Con, appunto, sei appuntamenti speciali che, dal 30 settembre e a cadenza settimanale, svelano nuovi dettagli sul film e soprattutto l'enorme impalcatura che sta dietro il clamoroso e atteso progetto. Cosa contiene il podcast ufficiale su James Bond? Gli ascoltatori possono ascoltare aneddoti e curiosità su No Time to Die direttamente dalla voce del cast e del regista Cary Fukunaga, che nel suo intervento ne racconta il processo creativo, la scelta delle location e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Senon va al cinema, ilva ai suoi fan. Dopo la notizia bomba del weekend dell'uscita in sala di Noto Die spostata al 2 aprile 2021 per volontà della produzione, ci pensano ia tener viva l'attenzione su 007. Con, appunto, sei appuntamenti speciali che, dal 30 settembre e a cadenza settimanale, svelano nuovi dettagli sul film e soprattutto l'enorme impalcatura che sta dietro il clamoroso e atteso progetto. Cosa contiene ilufficiale su? Gli ascoltatori possono ascoltare aneddoti e curiosità su Noto Die direttamente dalla voce del cast e del regista Cary Fukunaga, che nel suo intervento ne racconta il processo creativo, la scelta delle location e ...

