A Milano ha aperto il ristorante con un tavolo solo (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto: www.facebook.com/grandloveMilano)Massima privacy, nessun ansia per i vicini che usano la mascherina come reggi-mento, un’atmosfera davvero riservata. A Milano ha aperto un ristorante con un unico tavolo: solo su prenotazione, può accogliere da due a 12 persone, tutte parte dello stesso gruppo. Un lusso, quello di riservare per sé un locale intero, che in tempi di covid ben si sposa con l’esigenza di tutelare la propria salute. Senza raggiungere gli estremi del ristorante svedese per un unico cliente (e con tavolo in mezzo a un campo), Grand Love Milano ha aperto i battenti alla fine di settembre con l’obiettivo di proporre, ai suoi ospiti, una location esclusiva a base di arredi ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto: www.facebook.com/grandlove)Massima privacy, nessun ansia per i vicini che usano la mascherina come reggi-mento, un’atmosfera davvero riservata. Ahauncon un unicosu prenotazione, può accogliere da due a 12 persone, tutte parte dello stesso gruppo. Un lusso, quello di riservare per sé un locale intero, che in tempi di covid ben si sposa con l’esigenza di tutelare la propria salute. Senza raggiungere gli estremi delsvedese per un unico cliente (e conin mezzo a un campo), Grand Lovehai battenti alla fine di settembre con l’obiettivo di proporre, ai suoi ospiti, una location esclusiva a base di arredi ...

Advertising

CarloCalenda : 1100 persone a Milano e mi avete scritto “Ztl!”; 450 persone a Torino, “eh ma hai lavorato li”; ma 500 persone a Cu… - IlContiAndrea : Indipendentemente dal numero crescente dei contagi, l’ipotesi delle mascherine anche all’aperto in tutta Italia, no… - _Ariel75 : Dato che vivo a Milano la mascherina l’ho sempre messa, anche all’aperto, anche quando non era obbligatorio. Si può… - pama_dei : RT @stebaraz: Mascherine all'aperto. Nonostante l'assenza di obbligo, a Milano moltissimi le portano, direi la maggioranza. Ieri sono stato… - Vince_Mirto : ??L’agente di #Gervinho a Milano. Sarà l’ivoriano il colpo last minute dei nerazzurri? @vivoperlinter @impusino -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aperto Location a Milano: al Four Seasons il giardino di Etro missionline San Donato Milanese, ruba 209 colli di bottiglie di vino: valevano 31mila euro

Aveva appena rubato 209 colli di bottiglie di vino di marche diverse quando è stato fermato dai carabinieri che, una volta controllato il mezzo, hanno trovato la refurtiva. Domenica 4 ottobre un uomo ...

Coronavirus, mascherine e nuove chiusure: arriva il nuovo Dpcm

Milano, 5 ott. (askanews) - Utilizzo delle mascherine anche all'aperto, stretta sulla movida con chiusura anticipata di alcuni locali e numero ...

Aveva appena rubato 209 colli di bottiglie di vino di marche diverse quando è stato fermato dai carabinieri che, una volta controllato il mezzo, hanno trovato la refurtiva. Domenica 4 ottobre un uomo ...Milano, 5 ott. (askanews) - Utilizzo delle mascherine anche all'aperto, stretta sulla movida con chiusura anticipata di alcuni locali e numero ...