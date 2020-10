A Iseo bonus alle donne che rinunciano ad abortire. Ma così si torna indietro di 50 anni (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Dario Balotta e Agatha Orrico Con una mozione approvata a maggioranza (l’opposizione è uscita dall’aula) dal Comune di Iseo, si prevede una cifra mensile (160 euro per 18 mesi) – ancora da stanziare – per le donne che hanno deciso di abortire affinché evitino l’interruzione volontaria della gravidanza. Inoltre nella mozione si stabilisce che il Comune dovrà mettere nel Bilancio “un finanziamento adeguato nei confronti di associazioni operanti sul territorio che abbiano istituito progetti di aiuto alla vita nascente, quali ai Centri di Aiuto alla Vita (Cav) e i Movimenti per la Vita (Mpv)”. Il tutto è stato approvato il 30 settembre dal Consiglio comunale di Iseo, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco Marco Ghitti (Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Dario Balotta e Agatha Orrico Con una mozione approvata a maggioranza (l’opposizione è uscita dall’aula) dal Comune di, si prevede una cifra mensile (160 euro per 18 mesi) – ancora da stanziare – per leche hanno deciso diaffinché evitino l’interruzione volontaria della gravidanza. Inoltre nella mozione si stabilisce che il Comune dovrà mettere nel Bilancio “un finanziamento adeguato nei confronti di associazioni operanti sul territorio che abbiano istituito progetti di aiuto alla vita nascente, quali ai Centri di Aiuto alla Vita (Cav) e i Movimenti per la Vita (Mpv)”. Il tutto è stato approvato il 30 settembre dal Consiglio comunale di, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco Marco Ghitti (Fratelli ...

