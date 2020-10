7 ottobre: giornata mondiale della carezza a Micio e Fido (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Un gesto semplice come una carezza per dire grazie al nostro cane o al nostro gatto per il loro amore incondizionato verso di noi”. Con queste parole il presidente nazionale di AIDAA Lorenzo Croce ha presentato la quinta edizione della giornata della carezza per Micio e Fido prevista per mercoledi 7 ottobre 2020.“Una giornata – si legge in una nota del comitato promotore– che vuole richiamare nella sua semplicità un gesto che molti di noi fanno quotidianamente ma che mercoledi assumerà un significato particolare in ricordo degli animali morti per avvelenamento e che non avranno più le carezze dei loro padroni o da chiunque li ha amati.” “Quest’anno dando una ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Un gesto semplice come unaper dire grazie al nostro cane o al nostro gatto per il loro amore incondizionato verso di noi”. Con queste parole il presidente nazionale di AIDAA Lorenzo Croce ha presentato la quinta edizioneperprevista per mercoledi 72020.“Una– si legge in una nota del comitato promotore– che vuole richiamare nella sua semplicità un gesto che molti di noi fanno quotidianamente ma che mercoledi assumerà un significato particolare in ricordo degli animali morti per avvelenamento e che non avranno più le carezze dei loro padroni o da chiunque li ha amati.” “Quest’anno dando una ...

