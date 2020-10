17enne ucciso a Napoli, il padre: “un bravo ragazzo, ha sparato solo la polizia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il padre di Luigi Caiafa, il ragazzo ucciso da un poliziotto durante una rapina, parla e chiede giustizia per il figlio: “si stava facendo una vita”. luigi caiafa ucciso e il padre ciroHa sparato solo la polizia, dice Ciro Caiafa, padre di Luigi, il 17enne ferito a morte durante un tentativo di rapina in una maledetta notte napoletana. Una famiglia ‘difficile’ quella dei Caiafa. Il padre è agli arresti domiciliari, pare sia un nome di spicco della malavita locale. Il figlio morto era in messa alla prova, una misura che evita il carcere se si dimostra di avere lasciato la strada per un lavoro. “Luigi faceva il pizzaiolo, era un bravo ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildi Luigi Caiafa, ilda un poliziotto durante una rapina, parla e chiede giustizia per il figlio: “si stava facendo una vita”. luigi caiafae ilciroHala polizia, dice Ciro Caiafa,di Luigi, ilferito a morte durante un tentativo di rapina in una maledetta notte napoletana. Una famiglia ‘difficile’ quella dei Caiafa. Ilè agli arresti domiciliari, pare sia un nome di spicco della malavita locale. Il figlio morto era in messa alla prova, una misura che evita il carcere se si dimostra di avere lasciato la strada per un lavoro. “Luigi faceva il pizzaiolo, era un...

