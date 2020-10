10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale – Angelini Pharma presenta “Headway2023 – Cosa abbiamo nella mente” (Di lunedì 5 ottobre 2020) 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale Angelini Pharma presenta “Headway2023 – Cosa abbiamo nella mente” In collaborazione con The European House – Ambrosetti Dal 5 al 10 ottobre tanti eventi su www.harmoniamentis.it, www.ansa.it e i canali social di Angelini Pharma Sono 84 milioni (1 su 6) le persone che soffrono di disturbi della mente in Europa e 84.000 le persone che ogni anno muoiono per malattie mentali o suicidio. Numeri che portano la Salute Mentale al 5° posto tra le più comuni malattie non trasmissibili. Non ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) 10“Headway2023 –mente” In collaborazione con The European House – Ambrosetti Dal 5 al 10tanti eventi su www.harmoniamentis.it, www.ansa.it e i canali social diSono 84 milioni (1 su 6) le persone che soffrono di disturbimente in Europa e 84.000 le persone che ogni anno muoiono per malattie mentali o suicidio. Numeri che portano laal 5° posto tra le più comuni malattie non trasmissibili. Non ...

