World Animal Day | 15 libri per bambini per approfondire il tema degli animali

Il World Animal Day, la Giornata mondiale degli Animali, ricorre oggi 4 ottobre. Si tratta di una celebrazione diversa da molte altre. Infatti, pur essendo quasi centenaria (fu istituita negli anni '20, cambiando data un paio di volte), nacque da subito con la precisa missione di proteggere gli Animali stessi. La spinta ecologista è quindi presente nel DNA della ricorrenza, che a oggi si pone l'obiettivo di "migliorare gli standard di benessere degli Animali in tutto il mondo". Il che passa naturalmente da una maggiore consapevolezza delle nostre azioni in quanto esseri umani e di come i nostri gesti possano impattare sul rischio estinzioni e sul cambiamento climatico. È una sfida difficile che almeno in parte passerà ...

Tra 5 giorni c'è il Wired Next Fest. Scopri gli ospiti. Ricorre oggi, 4 ottobre. Lo festeggiamo con una gallery di volumi che insegnano ai più piccoli (ma non solo) a conoscere e a proteggere tutte le ...

Tra 5 giorni c'è il Wired Next Fest. Scopri gli ospiti. Ricorre oggi, 4 ottobre. Lo festeggiamo con una gallery di volumi che insegnano ai più piccoli (ma non solo) a conoscere e a proteggere tutte le ...