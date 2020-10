Viviana e Gioele, svolta nelle indagini: morsi sul corpo della vittima (Di domenica 4 ottobre 2020) Si infittisce ancora di più il giallo della morte di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele Mondello, scomparsi misteriosamente lo scorso 3 agosto dopo essersi allontanati a piedi a seguito di un incidente automobilistico nella galleria Turdi, a Caronia, e ritrovati cadavere un mese dopo nella boscaglia che circonda l’autostrada Palermo Messina. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ritrovamento dei cadaveri e dagli esami post mortem sui corpi di madre e figlio, infatti, emergono particolari sempre più contrastanti. In particolare dagli accertamenti si è scoperto che le impronte sul traliccio da cui si ipotizza possa esseri lanciata la donna non sono della quarantatreenne. Non solo, l’analisi del cadavere di Viviana ha fatto emergere la presenza di un morso sul ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 ottobre 2020) Si infittisce ancora di più il giallomorte diParisi e del figliolettoMondello, scomparsi misteriosamente lo scorso 3 agosto dopo essersi allontanati a piedi a seguito di un incidente automobilistico nella galleria Turdi, a Caronia, e ritrovati cadavere un mese dopo nella boscaglia che circonda l’autostrada Palermo Messina. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ritrovamento dei cadaveri e dagli esami post mortem sui corpi di madre e figlio, infatti, emergono particolari sempre più contrastanti. In particolare dagli accertamenti si è scoperto che le impronte sul traliccio da cui si ipotizza possa esseri lanciata la donna non sonoquarantatreenne. Non solo, l’analisi del cadavere diha fatto emergere la presenza di un morso sul ...

emibonafede20 : RT @fanpage: Morte VIviana e Gioele. Il colpo di scena nelle indagini - musiclover_blu : RT @fanpage: Morte VIviana e Gioele. Il colpo di scena nelle indagini - fanpage : Morte VIviana e Gioele. Il colpo di scena nelle indagini - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online Chiediamo alle forze dell'ordine di Polizia e Carabinieri la verita' sulla morte di Vivi… - MirellaDeG : RT @vitaindiretta: “Sono passati due mesi e ancora non so come sono morti mia moglie e mio figlio” Il videomessaggio di Daniele, il papà de… -