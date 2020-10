Violenze negli Usa? No Una minaccia ben peggiore | la profezia di Giulio Tremonti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) "Non vedo ine divisioni, non le prevedo. Vedo problemi che nascono dalla crisi della globalizzazione". questo il pensiero disull'attuale situazione politica, in vista delle elezioni presidenziali previste per un mese. L'ex ministro del Tesoro lo rivela ospite di Lucia Annunzia a Mezz'ora in più in onda su Rai Tre. "Noi ora abbiamo il Covid e se anche finisce in termini sanitari ed economici non esclude l'arrivo di una altra crisi. Forse è arrivato il momento per il mondo di fare qualche regola. Tu non puoi vivere in un mondo globale senza regole con l'unica idea di non avere regole", conclude