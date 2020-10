Vino e moda insieme per un’esperienza unica: a Milano i negozi offrono un assaggio di vini per la festa della vendemmia (Di domenica 4 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre, nel quadrilatero della moda a Milano, avrà luogo la festa della vendemmia: tutti i negozi offriranno un assaggio di vini pregiati ai loro clienti. Dalle 16.00 alle 19.00, la splendida attrice e conduttrice Iuliana Ierugan presenterà una degustazione dei vini dell’azienda Mantellassi all’interno del negozio De Wan in Via Manzoni 44. De Wan presenterà i suoi prodotti di pelletteria, gioielli, bijoux e sciarpe al 100% in seta fra le quali spicca il modello Skyline Milano. Iuliana è da anni legata al mondo del Vino avendo presentato molti eventi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre, nel quadrilatero, avrà luogo la: tutti ioffriranno undipregiati ai loro clienti. Dalle 16.00 alle 19.00, la splendida attrice e conduttrice Iuliana Ierugan presenterà una degustazione deidell’azienda Mantellassi all’interno delo De Wan in Via Manzoni 44. De Wan presenterà i suoi prodotti di pelletteria, gioielli, bijoux e sciarpe al 100% in seta fra le quali spicca il modello Skyline. Iuliana è da anni legata al mondo delavendo presentato molti eventi di ...

