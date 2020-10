Vincenzo Mollica e il dramma della malattia: “Sono quasi cieco” (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzo Mollica vive il dramma di una malattia che lo perseguita. Ecco come sta oggi lo storico giornalista, famoso per le sue mitiche interviste all’Ariston di Sanremo Fonte foto: Getty ImagesVincenzo Mollica è uno storico giornalista, nonché disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico. Insomma, un uomo dalla grande cultura capillare diventato celebre anche per le sue leggendarie interviste all’Ariston di Sanremo durante il Festival. Mollica ha partecipato per l’ultima volta al Festival nell’edizione 2020, condotta da Amadeus. In tale occasione, accolto da una lunga standing-ovation, il giornalista si è mostrato piuttosto sofferente. Il pubblico e gli addetti ai lavori se ne sono ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020)vive ildi unache lo perseguita. Ecco come sta oggi lo storico giornalista, famoso per le sue mitiche interviste all’Ariston di Sanremo Fonte foto: Getty Imagesè uno storico giornalista, nonché disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico. Insomma, un uomo dalla grande cultura capillare diventato celebre anche per le sue leggendarie interviste all’Ariston di Sanremo durante il Festival.ha partecipato per l’ultima volta al Festival nell’edizione 2020, condotta da Amadeus. In tale occasione, accolto da una lunga standing-ovation, il giornalista si è mostrato piuttosto sofferente. Il pubblico e gli addetti ai lavori se ne sono ...

giuseppe_galise : RT @Danila9631: Fellini mi ha detto di non sbagliare mai i tempi di un addio o di un vaffanculo, perché se lo sbagli di un solo secondo, ti… - SalveSonoSalvo : RT @Danila9631: Fellini mi ha detto di non sbagliare mai i tempi di un addio o di un vaffanculo, perché se lo sbagli di un solo secondo, ti… - Danila9631 : Fellini mi ha detto di non sbagliare mai i tempi di un addio o di un vaffanculo, perché se lo sbagli di un solo sec… - _PuntoZip_ : A Che tempo che fa Nicola Zingaretti, Ken Follett, Johnny Dorelli, Prof. Alberto Mantovani, Pierfrancesco Favino, S… - CeccarelliL_ : A Che tempo che fa Nicola Zingaretti, Ken Follett, Johnny Dorelli, Prof. Alberto Mantovani, Pierfrancesco Favino, S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Mollica Vincenzo Mollica dimentica di radersi, alla Mostra del Fumetto arriva “barbiere a domicilio” TuttOggi Ken Follett ospite a “Che Tempo Che Fa”

È Ken Follett, uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute e già alla n.1 delle classifiche con Fu sera e fu mattina uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre, ...

Vincenzo Mollica/ “Quasi cieco per il glaucoma. Gli occhi di mia moglie Rosa Maria..”

Vincenzo Mollica, ospite di Che tempo che fa, si racconta tra il rapporto con la moglie Rosa Maria e la malattia: "Sono quasi cieco, ma...".

È Ken Follett, uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute e già alla n.1 delle classifiche con Fu sera e fu mattina uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre, ...Vincenzo Mollica, ospite di Che tempo che fa, si racconta tra il rapporto con la moglie Rosa Maria e la malattia: "Sono quasi cieco, ma...".