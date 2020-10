Vergognoso insulto alla Ferragni ​che posta la foto in dolce attesa - (Di domenica 4 ottobre 2020) Carlo Lanna E Chiara Ferragni mette in mostra la prima foto con il pancione qualche giorno dopo l'annuncio social della gravidanza, ma gli hater come sempre la punzecchiano Sono giorni frenetici quelli che sta vivendo Chiara Ferragni. La celebre influencer, dopo settimane di rumor che si sono rincorsi in giro per il web, ha confermato di essere in attesa di un secondo figlio. E lo ha fatto con un post in cui Leone ha mostrato la prima ecografia. L’emozione si è tagliata a fette, cosa che neanche Fedez è riuscita a trattenere. E così, nel corso delle ultime ore, i social sono stati testimoni di questo momento così importante per la coppia d’oro del momento. Dopo la foto del piccolo Leone, è stato condiviso anche il video in cui Fedez ha scoperto ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Carlo Lanna E Chiaramette in mostra la primacon il pancione qualche giorno dopo l'annuncio social della gravidanza, ma gli hater come sempre la punzecchiano Sono giorni frenetici quelli che sta vivendo Chiara. La celebre influencer, dopo settimane di rumor che si sono rincorsi in giro per il web, ha confermato di essere indi un secondo figlio. E lo ha fatto con un post in cui Leone ha mostrato la prima ecografia. L’emozione si è tagliata a fette, cosa che neanche Fedez è riuscita a trattenere. E così, nel corso delle ultime ore, i social sono stati testimoni di questo momento così importante per la coppia d’oro del momento. Dopo ladel piccolo Leone, è stato condiviso anche il video in cui Fedez ha scoperto ...

agnesehokx : @cryIngwsel L’insulto non è concepibile in nessun caso, ma che il suo completamente continua ad essere vergognoso è oggettivo - adorvstark : Le malattie mentali sono patologie serie e non vi dovete assolutamente azzardare ad usarle come insulto. È vergogno… - tata_ponzia : non ti sembra vergognoso scrivere queste schifezze su una piattaforma social pubblica? Finocchio come insulto nel 2… - meteosergio1 : @il_cappellini Dire che se lo era alzato da solo é vergognoso, come é vergognoso il chiamarsi fuori del governo. Mi… - mariotoscana196 : @L1beroP @matteorenzi È la stessa cosa.. Ed era un insulto all'intelligenza Vergognoso.. Bene Matteo Renzi.. -

Ultime Notizie dalla rete : Vergognoso insulto Vergognoso insulto alla Ferragni che posta la foto in dolce attesa ilGiornale.it Vergognoso insulto alla Ferragni che posta la foto in dolce attesa

Sono giorni frenetici quelli che sta vivendo Chiara Ferragni. La celebre influencer, dopo settimane di rumor che si sono rincorsi in giro per il web, ha confermato di essere in attesa di un secondo ...

Al primo dibattito per le presidenziali un Trump show vergognoso

Al primo dibattito Trump ha degnato i telespettatori di uno show mai visto prima d’ora. Il comportamento di Trump à stato scioccante e vergognoso.

Sono giorni frenetici quelli che sta vivendo Chiara Ferragni. La celebre influencer, dopo settimane di rumor che si sono rincorsi in giro per il web, ha confermato di essere in attesa di un secondo ...Al primo dibattito Trump ha degnato i telespettatori di uno show mai visto prima d’ora. Il comportamento di Trump à stato scioccante e vergognoso.