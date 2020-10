Verdoliva (Asl): “Napoli in quarantena. Abbiamo fatto quello che facciamo per tutti i cittadini” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il commissario dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, è intervenuto a 90esimo minuto e commentato le vicende di Juventus-Napoli, con lo stop alla trasferta per la squadra di Gattuso. Verdoliva ha difeso l’operato dell’Asl dicendo che non ha fatto altro che applicare a squadra e staff gli stessi provvedimenti che valgono per tutti gli altri cittadini campani. “I giocatori e lo staff del Napoli sono in quarantena e non possono lasciare il domicilio. Abbiamo fatto quello che facciamo per tutti i cittadini. Non penso che le altre aziende sanitarie, come quella lombarda, ad esempio, abbia espressamente autorizzato il Milan ad andare a Crotone. Penso siano stati messi in quarantena ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il commissario dell’Asl Napoli 1, Ciro, è intervenuto a 90esimo minuto e commentato le vicende di Juventus-Napoli, con lo stop alla trasferta per la squadra di Gattuso.ha difeso l’operato dell’Asl dicendo che non haaltro che applicare a squadra e staff gli stessi provvedimenti che valgono pergli altri cittadini campani. “I giocatori e lo staff del Napoli sono ine non possono lasciare il domicilio.cheperi cittadini. Non penso che le altre aziende sanitarie, come quella lombarda, ad esempio, abbia espressamente autorizzato il Milan ad andare a Crotone. Penso siano stati messi in...

