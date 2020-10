Veleni anti-influenzali. Sala: "Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera" (Di domenica 4 ottobre 2020) Scontro sui vaccini anti-influenzali tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia. “Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo” rilancia oggi la polemica il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, scagliandosi contro l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Milano dice che “la Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune” e in pratica “dice ai medici di arrangiarsi”.In un lungo post la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha parlato di “voltafaccia della Regione che costringe il Comune ad andare sul mercato privato a ottobre: avessimo saputo prima che era in sofferenza e non sarebbe stata in grado, come concordato, di garantire una fornitura ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Scontro sui vaccinitra il Comune di Milano e la Regione Lombardia. “Danon micittadino” rilancia oggi la polemica il sindaco di Milano, Giuseppe, scagliandosi contro l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Milano dice che “la Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune” e in pratica “dice ai medici di arrangiarsi”.In un lungo post la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha parlato di “voltafaccia della Regione che costringe il Comune ad andare sul mercato privato a ottobre: avessimo saputo prima che era in sofferenza e non sarebbe stata in grado,concordato, di garre una fornitura ...

bambinaghezzi : RT @HuffPostItalia: Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - nino_giovanni : RT @HuffPostItalia: Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - aperru1 : RT @HuffPostItalia: Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - HuffPostItalia : Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' -

Ultime Notizie dalla rete : Veleni anti Veleni anti-influenzali. Sala: "Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera" L'HuffPost Veleni anti-influenzali. Sala: "Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera"

Il sindaco di Milano rilancia la polemica tra Comune e Regione sui vaccini contro l'influenza. "In pratica dicono ai medici di arrangiarsi" ...

Augusta, i veleni (politici) all’ombra delle ciminiere

Campagna elettrica: la sindaca grillina denuncia insulti sessisti, l’ex sindaco Carrubba che cavalca l’assoluzione inseguito da lettere anonime, Casertano aspetta la spinta di Salvini. Ma i due civici ...

Il sindaco di Milano rilancia la polemica tra Comune e Regione sui vaccini contro l'influenza. "In pratica dicono ai medici di arrangiarsi" ...Campagna elettrica: la sindaca grillina denuncia insulti sessisti, l’ex sindaco Carrubba che cavalca l’assoluzione inseguito da lettere anonime, Casertano aspetta la spinta di Salvini. Ma i due civici ...