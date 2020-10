Vargas Llosa contro Trump: 'Un disgraziato che ha governato in modo indecoroso' (Di domenica 4 ottobre 2020) Parole durissime: "Non avremmo mai immaginato che gli Stati Uniti potessero arrivare a una discesa tale da farsi governare da uno come Trump, è una cosa incomprensibile. Trump è una persona mediocre e ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Parole durissime: "Non avremmo mai immaginato che gli Stati Uniti potessero arrivare a una discesa tale da farsi governare da uno come, è una cosa incomprensibile.è una persona mediocre e ...

repubblica : Coronavirus, Vargas Llosa: 'Molti governi hanno usato pandemia per limitare libertà. Inaccettabile' - fmusolino : Mario Vargas Llosa e Svetlana Aleksievic a Taormina. No, non è una domenica qualunque. @Einaudieditore… - EBustreo : RT @e_terranova: #Vargas #Llosa: “#Trump è una persona mediocre e senza cultura, un povero disgraziato, un grullo che ha governato in modo… - RegnoDue : L'ALLARME DEL PREMIO NOBEL! #regnodelleduesicilie #realcasadiborbone #laviadellamemoria #napolicapitale… - questoequello : RT @graziosafuriosa: Coronavirus, Vargas Llosa: 'Molti governi hanno usato pandemia per limitare libertà. Inaccettabile' -