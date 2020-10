Valorant: nasce il torneo italiano Radiant Cup (Di domenica 4 ottobre 2020) Dalla sua nascita fino ad oggi, Valorant , l'ultimo gioco di casa Riot Games , ha attirato milioni di spettatori sparsi tra le varie piattaforme di streaming. Ed è proprio grazie a questo enorme ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) Dalla sua nascita fino ad oggi,, l'ultimo gioco di casa Riot Games , ha attirato milioni di spettatori sparsi tra le varie piattaforme di streaming. Ed è proprio grazie a questo enorme ...

infoitscienza : Vodafone: nasce Valorant Radiant Cup, il torneo dedicato al nuovo videogioco by Riot Games - AleTurchi : RT @dentsuaegisIT: Nasce la Valorant Radiant Cup – powered by Vodafone, torneo eSport dedicato al nuovo sparatutto tattico a squadre di Rio… - dentsuaegisIT : Nasce la Valorant Radiant Cup – powered by Vodafone, torneo eSport dedicato al nuovo sparatutto tattico a squadre d… - PuntoCellulare : Vodafone dà il via ad un nuovo format pronto a conquistare il pubblico dell'esport italiano: nasce la Valorant Radi… - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Nasce la Valorant Radiant Cup, un nuovo torneo che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. #Valora… -

Il torneo prevede, appunto, la partecipazione di 4 squadre che, in una prima giornata, si affronteranno in sfide al meglio di 1, stilando così una classifica provvisoria. Il secondo giorno, partendo p ...

Pow3r, Stermy, Hal, Lomba e tanti altri streamer si sfideranno nel nuovo torneo di Valorant organizzato da Vodafon, la Valorant Radiant Cup.

Il torneo prevede, appunto, la partecipazione di 4 squadre che, in una prima giornata, si affronteranno in sfide al meglio di 1, stilando così una classifica provvisoria. Il secondo giorno, partendo p ...Pow3r, Stermy, Hal, Lomba e tanti altri streamer si sfideranno nel nuovo torneo di Valorant organizzato da Vodafon, la Valorant Radiant Cup.