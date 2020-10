Vaccino antinfluenzale | caos Lombardia | non sono bastati i cinque bandi di gara

(Di domenica 4 ottobre 2020) La stagione dell'influenza è alle porte, così come la campagna vaccinale. Peccato che 'la Regionenon dia i al Comune di ', è la denuncia della vicesindaca e assessore alla Sicurezza, Anna ...

WRicciardi : siamo a un bivio e dipende da noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavo… - pfmajorino : Trovo il ritardo di #Fontana e #Gallera sul vaccino antinfluenzale una vera vergogna. Non lo sapevano della pandemia? - giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - ernmauro : RT @WRicciardi: siamo a un bivio e dipende da noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, scar… - iannoneale : RT @WRicciardi: siamo a un bivio e dipende da noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, scar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino antinfluenzale

CANAVESE - La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Piemonte partirà lunedì 26 ottobre e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020. Nel darne l’annuncio, l’Assessorato regionale alla ...Finora i sanitari non si erano mai preoccupati della vaccinazione tra le mura domestiche e degli «eventi avversi» che avrebbero potuto verificarsi al di fuori «di ambienti attrezzati e protetti» come ...