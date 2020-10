Vaccini anti-influenzali | Gallera contro Sala | “Vergogna”

(Di domenica 4 ottobre 2020)influenza, finisce a pesci in faccia tra l’assessore alla Regione Lombardia Giulioed il sindaco di Milano GiuseppeFinisce quasi a pesci in faccia la diatriba… Questo articolo: “Vergogna” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Vaccini anti influenza, finisce a pesci in faccia tra l’assessore alla Regione Lombardia Giulio Gallera ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala Finisce quasi a pesci in faccia la diatriba tra Giulio ...La Regione ha acquistato l’80% in più dei vaccini anti influenzali rispetto agli anni precedenti per le categorie di propria competenza, ovvero gli over 60, i bambini, le persone fragili, le donne in ...