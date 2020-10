Usa, il team dei medici: «Trump non è ancora fuori pericolo». Il videomessaggio del presidente (Di domenica 4 ottobre 2020) Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha affermato che il presidente Donald Trump ha fatto progressi grazie alla terapia. È senza febbre e non ha bisogno di ossigeno. Con una puntualizzazione: «Non è ancora fuori pericolo». Conley ha aggiunto che il team di medici che lo sta curando rimane cautamente ottimista». La tensione resta alta, i supporter sono in ansia e trascorrono ore sotto la struttura ospedaliera per far sentire il loro affetto. Il videomessaggio di Trump Trump, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, appare vestito con un abito ma senza cravatta, Il presidente Usa ha detto che i prossimi giorni saranno il vero banco di prova. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha affermato che ilDonaldha fatto progressi grazie alla terapia. È senza febbre e non ha bisogno di ossigeno. Con una puntualizzazione: «Non è». Conley ha aggiunto che ildiche lo sta curando rimane cautamente ottimista». La tensione resta alta, i supporter sono in ansia e trascorrono ore sotto la struttura ospedaliera per far sentire il loro affetto. Ildi, in unpubblicato su Twitter, appare vestito con un abito ma senza cravatta, IlUsa ha detto che i prossimi giorni saranno il vero banco di prova. Ma ...

Il presidente Usa si è rifiutato di attenersi alle raccomandazioni di ... «Anche se non è ancora fuori pericolo - ha detto Conley - il team di medici che lo sta curando rimane cautamente ottimista».

