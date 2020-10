Una Vita anticipazioni puntate dal 5 al 11 ottobre 2020 | qual è il segreto di Marcia?

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Nelledal 5 al 11della soap opera spagnola Unaconosceremo un pò meglio: la sua, il suo passato emrgeranno dai suoi ricordi e scopriremo dunque il suo….. Unadal 5 al 8è ildi? Lunedì 5– Cosa ha in mente Cinta?: i genitori di Cinta scoprono che la giovane non vuole partecipare alla festa e ne restano sorpresi conoscendo il suo temperamento. A tal proposito temono che dietro questa riluttanza si nasconda une per questo ...