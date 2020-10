Una vita anticipazioni: Genoveva minaccia Marcia, la domestica la tradirà? (Di domenica 4 ottobre 2020) Finalmente il grande segreto che lega Camino, Emilio e la loro mamma a Ledesma è stato rivelato. Il ragazzo ha ucciso in modo involontario il giovane che aveva violentato sua sorella. Da quel momento Camino ha perso la voce ma soprattutto da quel giorno, Ledesma li minaccia…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 5 ottobre 2020. La soap ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 14,10. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020 Camino si sente in colpa perchè pensa di aver condannato la sua famiglia alla sofferenza visto che adesso sua madre dovrà sposare Ledesma mentre invece Emilio sposerà Angelines…Ma Felicia cerca di farle capire che si deve andare avanti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 ottobre 2020) Finalmente il grande segreto che lega Camino, Emilio e la loro mamma a Ledesma è stato rivelato. Il ragazzo ha ucciso in modo involontario il giovane che aveva violentato sua sorella. Da quel momento Camino ha perso la voce ma soprattutto da quel giorno, Ledesma li…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di Unadi domani 5 ottobre 2020. La soap ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 14,10. UNA: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020 Camino si sente in colpa perchè pensa di aver condannato la sua famiglia alla sofferenza visto che adesso sua madre dovrà sposare Ledesma mentre invece Emilio sposerà Angelines…Ma Felicia cerca di farle capire che si deve andare avanti ...

