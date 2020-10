Una Vita, anticipazioni 5 ottobre: Emilio rassegnato, sposerà la figlia di Ledesma? (Di domenica 4 ottobre 2020) Una Vita torna anche lunedì 5 ottobre 2020 con un nuovo ed appassionante episodio. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Le trame riprenderanno dal momento in cui sarà venuto a galla il segreto della famiglia Pasamar. Attraverso dei flashback, si sarà venuti a conoscenza della violenza subita da Camino e del motivo per cui Ledesma tiene in pugno Emilio e la sua famiglia. Nel corso del nuovo appuntamento, si vedrà Cinta cercare di aiutare il suo amato a sfuggire al ricatto di Ledesma, ma la cosa non sarà così semplice. Una Vita, trama 5 ottobre: Emilio rassegnato a sposare Angelines Nel ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 4 ottobre 2020) Unatorna anche lunedì 52020 con un nuovo ed appassionante episodio. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Le trame riprenderanno dal momento in cui sarà venuto a galla il segreto della famiglia Pasamar. Attraverso dei flashback, si sarà venuti a conoscenza della violenza subita da Camino e del motivo per cuitiene in pugnoe la sua famiglia. Nel corso del nuovo appuntamento, si vedrà Cinta cercare di aiutare il suo amato a sfuggire al ricatto di, ma la cosa non sarà così semplice. Una, trama 5a sposare Angelines Nel ...

